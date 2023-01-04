Джереми Реннер показал, как выглядит после несчастного случая со снегоуборочной машиной

Артист "похвастался" большой ссадиной на лице

Известный американский актер, звезда "Мстителей", 51-летний Джереми Реннер, который ранее был госпитализирован в критическом состоянии, впервые после случившегося вышел на связь.

Артист "вернулся" в Инстаграм, опубликовав фото из больницы. Звезда "Мстителей" показал, как он сейчас выглядит и поблагодарил всех своих поклонников за поддержку. Сообщается, что сейчас ему еще трудно пользоваться телефоном, но он идет на поправку.

"Спасибо всем за добрые слова. Я слишком "подавлен", чтобы печатать, но я посылаю любовь всем вам" — написал актер в соцсети.

Что случилось с Джереми Реннером

После разрушительного зимнего шторма, накрывшего США, артист расчищал дорогу от снега неподалеку от своего дома в Тахо, и снегоуборочная машина каким-то образом случайно наехала на его ногу. Мужчина потерял много крови, а также получил травму грудной клетки.

Реннера экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.

Как сообщал "Телеграф", десятки людей погибли из-за снежного шторма в США в конце 2022 года.