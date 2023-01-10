Вышел дублированный трейлер нового "Человека-муравья и Осы" (видео)

Премьера фильма состоится уже в феврале

Marvel в 2023-м году порадует своих поклонников сразу несколькими премьерами. Так, вслед за трейлером новых "Стражей Галактики" студия выпустила трейлер к фильму "Человек-муравей и Оса: Квантомания", премьера которого состоится уже в феврале.

В роли режиссера картины выступит Пейтон Ридд. К своим ролям вернутся Пол Радд, Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и другие.

Фильм официально начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. Партнеры-супергерои Скотт Лэнг (Пол Радд) и Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) возвращаются на экраны, чтобы продолжить свои приключения как Человек-Муравей и Оса. Вместе с родителями Хоуп, Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Дженет ван Дайн (Мишель Пфайффер), они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми удивительными созданиями. Это происшествие позволяет героям выйти за пределы возможного.

Премьера фильма в Украине запланирована на 16-е февраля.

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