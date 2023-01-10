Укр

Астролог назвал главных лузеров 2023 года: в "черном списке" оказались четыре знака Зодиака

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Назвать этот год успешным они вряд ли смогут
Назвать этот год успешным они вряд ли смогут. Фото minsknews.by

Им придется весь год много работать и собственноручно добиваться счастья

Этот год обещает быть очень интересным, но гораздо спокойнее предыдущего года Тигра. Астрологи говорят, что в 2023 году хозяин года — Черный Водяной Кролик — будет благосклонен к тем, кто решится на какие-то изменения в жизни. А вот людям, привыкшим плыть по течению, в этом году будет сложно.

Кто попал в немилость к звездам, рассказывает известный украинский астролог Влад Росс. По его словам, несладко в 2023 году будет Ракам, Рыбам, Водолею и Стрельцу. Эти знаки Зодиака в течение всего года будут стараться переиграть судьбу, но не всегда успешно, передает Главред.

Что подготовил 2023 год для Раков

Окружение Рака резко сократится – останутся только те люди, которые действительно для них важны. Также судьба может поставить Раков перед серьезным выбором в сфере личной жизни. Будут эти изменения к лучшему или нет — станет известно только со временем, но делать выбор придется.

Астролог говорит, что в 2023-м представители этого знака будут подвержены заболеваниям, поэтому лучше не откладывать поход к врачу, если вдруг вы почувствуете недомогание. Ненамного лучше будет и ситуация в карьере. Ракам придется сразиться с конкурентами за собственное место под солнцем.

Что ждет Стрельцов в 2023 году

В октябре Стрельцам следует быть очень осторожными с документами, деньгами и другими ценными вещами, ведь высок риск, что недоброжелатели могут попытаться их украсть. Если это допустить, ваше финансовое положение может ухудшиться.

А вот в других областях жизни ничего зловещего не предвидится. Особых потрясений в 2023 году у Стрельцов не будет ни в любви, ни в карьере.

Каким будет 2023 год для Водолеев

У представителей этого знака могут возникнуть внезапные разногласия в планах со второй половинкой. Вероятно, ваш любимый человек уже заждался следующего шага — предложения руки и сердца, заключения брака или подготовки к становлению родителями. Во всяком случае, Водолеи этому будут всячески противиться. Поэтому ваши отношения могут оказаться под ударом и будет ли у них шанс на будущее, будет зависеть от вашего решения и умения договариваться.

Подвести в 2023-м может и здоровье. Если почувствуете недомогание, лучше сразу обращайтесь к врачу. Кроме того, в этом году лучше отказаться от покупки авто.

Чего ожидать в 2023 году Рыбам

Проблемы у Рыб появятся в сфере личной жизни. Хлопот подкинут и дети. Одиноким представителям знака не удастся создать крепкие отношения — в этом году их ожидают лишь короткие интрижки и мимолетные романы.

По словам астролога, именно Рыбы являются главными неудачниками 2023 года и рассчитывать, что все изменится само собой, в этом году не стоит. Удача сейчас не на стороне этого знака. Попытаться исправить ситуацию можно, но для этого придется прилагать очень большие усилия.

Ранее мы рассказывали о трех представителях китайского гороскопа, которые будут наиболее счастливы в год Кролика. Это союзник, деловой партнер и тайный друг Черного Водяного Кролика.

Теги:
#Рак (знак зодиака) #Стрелец (знак зодиака) #Водолей (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)