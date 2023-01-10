Астролог назвал главных лузеров 2023 года: в "черном списке" оказались четыре знака Зодиака

Им придется весь год много работать и собственноручно добиваться счастья

Этот год обещает быть очень интересным, но гораздо спокойнее предыдущего года Тигра. Астрологи говорят, что в 2023 году хозяин года — Черный Водяной Кролик — будет благосклонен к тем, кто решится на какие-то изменения в жизни. А вот людям, привыкшим плыть по течению, в этом году будет сложно.

Кто попал в немилость к звездам, рассказывает известный украинский астролог Влад Росс. По его словам, несладко в 2023 году будет Ракам, Рыбам, Водолею и Стрельцу. Эти знаки Зодиака в течение всего года будут стараться переиграть судьбу, но не всегда успешно, передает Главред.

Что подготовил 2023 год для Раков

Окружение Рака резко сократится – останутся только те люди, которые действительно для них важны. Также судьба может поставить Раков перед серьезным выбором в сфере личной жизни. Будут эти изменения к лучшему или нет — станет известно только со временем, но делать выбор придется.

Астролог говорит, что в 2023-м представители этого знака будут подвержены заболеваниям, поэтому лучше не откладывать поход к врачу, если вдруг вы почувствуете недомогание. Ненамного лучше будет и ситуация в карьере. Ракам придется сразиться с конкурентами за собственное место под солнцем.

Что ждет Стрельцов в 2023 году

В октябре Стрельцам следует быть очень осторожными с документами, деньгами и другими ценными вещами, ведь высок риск, что недоброжелатели могут попытаться их украсть. Если это допустить, ваше финансовое положение может ухудшиться.

А вот в других областях жизни ничего зловещего не предвидится. Особых потрясений в 2023 году у Стрельцов не будет ни в любви, ни в карьере.

Каким будет 2023 год для Водолеев

У представителей этого знака могут возникнуть внезапные разногласия в планах со второй половинкой. Вероятно, ваш любимый человек уже заждался следующего шага — предложения руки и сердца, заключения брака или подготовки к становлению родителями. Во всяком случае, Водолеи этому будут всячески противиться. Поэтому ваши отношения могут оказаться под ударом и будет ли у них шанс на будущее, будет зависеть от вашего решения и умения договариваться.

Подвести в 2023-м может и здоровье. Если почувствуете недомогание, лучше сразу обращайтесь к врачу. Кроме того, в этом году лучше отказаться от покупки авто.

Чего ожидать в 2023 году Рыбам

Проблемы у Рыб появятся в сфере личной жизни. Хлопот подкинут и дети. Одиноким представителям знака не удастся создать крепкие отношения — в этом году их ожидают лишь короткие интрижки и мимолетные романы.

По словам астролога, именно Рыбы являются главными неудачниками 2023 года и рассчитывать, что все изменится само собой, в этом году не стоит. Удача сейчас не на стороне этого знака. Попытаться исправить ситуацию можно, но для этого придется прилагать очень большие усилия.

Ранее мы рассказывали о трех представителях китайского гороскопа, которые будут наиболее счастливы в год Кролика. Это союзник, деловой партнер и тайный друг Черного Водяного Кролика.