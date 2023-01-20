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Таропрогноз на 21 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать первый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать первый день года. Фото telegraf.com.ua

Некоторые на выходных могут быть чрезмерно ранимы

В субботу, 21 января, многим будет лучше отложить важные дела, — день обещает быть эмоциональным и не самым простым.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали на первый выходной день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка кубков, Королева кубков, Пятерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в субботу Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то лучшее.

Королева кубков

Возможно, 21 января Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В субботу у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие сюрпризы еще может преподнести январь каждому знаку Зодиака.

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