Таропрогноз на 21 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Некоторые на выходных могут быть чрезмерно ранимы
В субботу, 21 января, многим будет лучше отложить важные дела, — день обещает быть эмоциональным и не самым простым.
Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали на первый выходной день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Восьмерка кубков
Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в субботу Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то лучшее.
Королева кубков
Возможно, 21 января Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.
Пятерка мечей
Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В субботу у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие сюрпризы еще может преподнести январь каждому знаку Зодиака.