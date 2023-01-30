Сколько моркови и соли надо добавлять в квашеную капусту: идеальная пропорция

Правильно подобранное количество ингредиентов сделает блюдо непревзойденным и не даст ему испортиться

Одним из секретов вкусной квашеной капусты является правильно подобранная пропорция ключевых ингредиентов. Точно соединив необходимое количество ингредиентов, капуста заквасится вовремя и без заморочек: ни горечи, ни тягучести, ни заморочек с рассолом не должно возникнуть. Более того, если знать те же идеальные пропорции, она получится очень хрустящей.

Сколько соли, моркови и других компонентов следует использовать, чтобы добиться невероятного результата, рассказывает prostoway. Этот рецепт смело можно назвать одним из лучших – он проверен годами.

Идеальная квашеная капуста – пропорции

На 10 кг капусты берут 200 г соли. Прекрасным вариантом станет соль большого помола. А вот моркови нужно взять 300 г. Эти пропорции выверены многими поколениями хозяек, готовивших квашеную капусту уже много раз. Если вам нужно приготовить меньшее количество вкусной закуски, просто пропорционально уменьшайте количество ингредиентов. К примеру, на 5 кг капусты требуется 100 г соли и 150 г моркови; на 2 кг капусты – 40 г соли и 60 г моркови и т.д.

Между тем, для улучшения вкусовых качеств и придания капусте особого аромата при заквашивании кулинары добавляют также яблоки, бруснику, клюкву, сладкий перец, сливы, сельдерей, укроп и тмин. Здесь не обязательно соблюдение строгих пропорций – всего должно быть понемногу, просто, чтобы разбавить блюдо особыми нотками.

Хрустящая капуста — что добавить

Кора дуба (подойдет аптечная) или корень натертого хрена гарантированно придадут хрусткости квашеной капусте. Достаточно взять всего 1 чайную ложку на каждый килограмм капусты. Эти компоненты содержат особые дубильные вещества, которые обеспечат хруст квашеной капусты.

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