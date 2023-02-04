Участница "Холостяка" Аделина Дели станет мамой (фото)

20-летняя танцовщица впервые узнает все радости материнства

Украинская танцовщица балета Насти Каменских, а также бывшая участница 12 сезона проекта "Холостяк", вылетевшая из шоу на второй неделе, Аделина Дели впервые станет мамой.

Об этом 20-летняя девушка сообщила в Инстаграме, а точнее показала на новом фото себя с округлым животом. Также снимками беременной Дели поделилась киевский фотограф Анастасия Овчаренко.

Пока Аделина никаких комментариев по поводу того, кто является отцом будущего ребенка, не давала. Но поделилась, что чувствует себя хорошо. Она рассказала, что планирует совмещать карьеру с материнством.

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено, только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", – заявила Дели.

Ранее о поле своего третьего ребенка рассказала беременная украинская певица Светлана Тарабарова. Вместе с мужем и младшими детьми артистка открыла коробку, из которой вылетели надувные шарики одного цвета.