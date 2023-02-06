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Аксинья Полузимница 6 февраля: традиции и что запрещено делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народный праздник 6 февраля известен под названием Аксинья Полузимница
Народный праздник 6 февраля известен под названием Аксинья Полузимница. Фото pixabay.com

6 февраля подмечали, что половина зимы уже прошла

Этот понедельник, согласно церковному календарю, — день памяти преподобной Ксении Римлянки. В народе праздник получил название Аксинья Полузимница, или Полухлебница. (имя Аксинья – производное от Ксения).

В этот праздник на Руси начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Отсюда и названия праздника: "Полухлебница" и "Полузимница".

Также было и жуткое поверье. Считалось, что тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет, поэтому на Аксинью не ужинали или первыми сажали за стол стариков.

Что нельзя делать на Аксинью Полузимницу 6 февраля

  • Шить, прясть, вязать.
  • Перестилать кровать.
  • Стричь волосы и ногти.
  • Ставить на стол квас, иначе это повлечет за собой неурожайную осень.
  • Объедаться и злоупотреблять алкоголем.
  • Завязывать узлы – это "притягивает" смерть.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.

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#Традиции #Праздники #Запреты