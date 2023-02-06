Аксинья Полузимница 6 февраля: традиции и что запрещено делать в этот праздник

6 февраля подмечали, что половина зимы уже прошла

Этот понедельник, согласно церковному календарю, — день памяти преподобной Ксении Римлянки. В народе праздник получил название Аксинья Полузимница, или Полухлебница. (имя Аксинья – производное от Ксения).

В этот праздник на Руси начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Отсюда и названия праздника: "Полухлебница" и "Полузимница".

Также было и жуткое поверье. Считалось, что тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет, поэтому на Аксинью не ужинали или первыми сажали за стол стариков.

Что нельзя делать на Аксинью Полузимницу 6 февраля

Шить, прясть, вязать.

Перестилать кровать.

Стричь волосы и ногти.

Ставить на стол квас, иначе это повлечет за собой неурожайную осень.

Объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Завязывать узлы – это "притягивает" смерть.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.