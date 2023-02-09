"Я уже отвыкла от подгузников": Саша Бо ответила, хочет ли она общих детей с мужем-стоматологом (фото)

27-летняя мама двоих детей не оставляет надежды на пополнение во втором браке

Украинская блогерша Саша Бо рассказала о возможном пополнении в своей семье. С новым мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, за которого девушка вышла замуж 3 сентября прошлого года, Саша мечтает об общих с ним детях.

Александра ответила на вопрос своего подписчика в сторис Инстаграма. 27-летняя блогерша хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, но уже после победы Украины в войне с российским оккупантом.

"Как только Украина победит. И мы очень хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. У нас получатся красивые дети", — написала Саша Бо. Также девушка отметила, что уже забыла все "радости" материнства, так что ей придется все изучать заново.

"Если честно, я уже отвыкла от слез, криков, подгузников, колясок, зубчиков. Кажется, надо будет заново учиться", — подытожила Александра.

Напомним, что Саша Бо официально рассталась с первым мужем Игорем Пустовитом в декабре 2021 года. В этом браке у пары появились два сыночка — Даниил (2016) и Евгений (2018).

Саша Бо с сыновьями

О том, что блогерша второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле 2022 года. Впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".