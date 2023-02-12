Как варить яйцо, чтобы желток оставался жидким: простая инструкция (видео)
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Понятная технология варки сделает блюдо таким, как вы планировали
Вареные яйца – важный продукт любого полноценного рациона. Чтобы желток оставался после приготовления жидким, нужно соблюдать небольшие кулинарные правила. В частности, имеет значение время варки.
Как рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм, есть одна понятная технология приготовления. Благодаря соблюдению ряда этапов вы с легкостью сможете приготовить яйцо с жидким желтком.
Как приготовить яйцо, чтобы желтком получился жидким:
- Наливаем в кастрюлю воду и доводим ее до кипения.
- Как только вода закипела, делаем маленький огонь, чтобы вода едва подавала признаки кипения.
- На ложку кладем яйцо. Яйца можно брать сразу из холодильника, только не забудьте их помыть.Опускаем ложку с яйцом в кипящую воду, но сразу яйцо не кладем на дно, а секунд пять держим его на ложке, но так, чтобы вода его полностью покрывала, и только потом опускаем полностью с ложки.
- Ставим таймер на 7 минут (яйца должны кипеть ровно 7 минут).
- После звонка таймера достаем и сразу кладем в холодную воду. Если так не сделать, то яйцо за счет своей внутренней температуры продолжит процесс варки. Чтобы это остановить, мы и опускаем яйца в холодную воду.
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