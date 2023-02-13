Осудивший войну Дудь избавился от всей недвижимости в россии

Также видеоблогер продал собственный Hyundai

Известный российский интервьюер Юрий Дудь избавился от всего имущества у себя на родине. В июне прошлого года мужчина выставил на продажу собственную квартиру, стоимостью 25 млн рублей (более 7,5 млн грн), а теперь стало известно о продаже дома в Новой Москве и машины.

Как сообщают росСМИ, Юрий Дудь продал свой дом за 42 миллиона рублей (более 12 млн грн) — участок в 12 с половиной соток и с 315-метровым двухэтажным домом. Известно, что жилище в скандинавском минимализме с панорамными окнами ушло с молотка в декабре 2022 года.

Также видеоблогер избавился от машины марки Hyundai и выписался из отцовской квартиры, которая принадлежит минобороны рф.

Напомним, что после того, как в россии Дудя признали иноагентом, вместе с женой и детьми он уехал в Барселону (Испания). Там блогер приобрел квартиру площадью 82 м², стоимостью 550 тысяч евро (или свыше 23 млн грн). По документам помещение обозначено как склад, но в его распоряжении есть и жилая недвижимость.

Российский журналист и блогер Юрий Дудь выступает против российского вторжения в Украину и осуждает политику Кремля. По словам видеоблогера, россияне просто боятся говорить правду о войне.