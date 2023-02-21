Народный праздник 21 февраля: почему нельзя удалять зубы и другие запреты этого дня
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На Захара Серповидца молились о хорошем урожае
Согласно церковному календарю на февраль-2023, в этот вторник христиане вспоминают одного из двенадцати малых пророков – Захария. В народе святого прозвали Серповидцем, так как однажды святой увидел в своем пророческом откровении свиток, летающий по воздуху изогнутый в форме серпа.
В этот день крестьяне подготавливали сельскохозяйственный инвентарь к наступлению нового сезона полевых работ. Женщины молились святому Захарию о хорошем урожае хлеба, мужчины — о помощи в работе. Этот праздник также считается благоприятным для проведения свадеб.
Обычно 21 февраля считалось несчастливым. В этот день рыбаки замечали, что рыба перестает клевать.
Захар Серповидец 21 февраля: что нельзя делать в этот день
- Завидовать.
- Удалять и пломбировать зубы, проводить хирургические операции — будет долго заживать рана.
- Проводить косметологические процедуры и делать маникюр.
- Подметать, иначе из дома уйдут здоровье и благополучие.
- Идти на рыбалку.
Напомним, что на этой неделе продолжают праздновать Масленицу-2023. Мы рассказывали, как отметить праздник без вреда для фигуры.