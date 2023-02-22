Кейт Миддлтон эпически оконфузилась на празднике блинов (фото, видео)

Снимки сразу же попали в сеть

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, получившая этот титул после коронации Карла III в сентябре прошлого года, накануне посетила дом престарелых Oxford House, расположенный в городе Слау (графство Беркшир). А поскольку ее визит совпадает по времени с Масленицей, Кэтрин решили присоединиться к приготовлению блинов персоналом. Впрочем, ее желание заняться кулинарией обернулось конфузом, сразу попавшим в сеть.

41-летняя принцесса стала к плите и принялась жарить блины. Однако что-то пошло не так и приготовить вкусное угощение не получилось: вместо блинчика на сковородке Кейт фотографы заметили клубок из теста. Курьезные фото уже вскоре выложило британское издание Mirror.

Сама принцесса Уэльская комментирует это так: "Не ешьте точно этот блин. Все те, что были раньше, гораздо приятнее".

Напомним, что полное имя принцессы Уэльской – Кэтрин Элизабет Миддлтон. Она — жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза ІІІ и принцессы Дианы, что делает Кэтрин вероятной будущей королевой-консортом. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. На сегодня у принца и принцессы трое детей.

Недавно брат Уильяма – принц Гарри выпустил книгу под названием "Spare" ("Запасной"). В своих мемуарах член королевской династии перемывает косточки Камилле, Кэтрин и Уильяму, и рассказывает, как складывалась его жизнь как "запасного" наследника британского престола.