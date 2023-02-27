Можно обойтись без химчистки: какие подручные средства удалят пятна с зимнего пальто

Пальто обычно запрещено класть в стиральную машину

В отличие от зимнего пуховика, теплое пальто не всегда можно стирать в домашних условиях. Однако даже если этикетка запрещает класть вещь в барабан стиральной машины, есть возможность почистить пальто с помощью подручных средств и обойтись без химчистки.

Кашемир, замша или шерсть (драп) – наиболее распространенные материалы, каждый из которых предполагает определенные правила ухода. Действенные лайфхаки помогут привести пальто в порядок и удалить пятна, пишет today.ua.

Как почистить пальто из драпа

Звучит странно, но почистить драповое пальто можно с помощью ржаного хлеба. Для этого расстелите пальто на полу, посыпьте небольшими кусками мякоти. Перекатывайте хлеб по всей поверхности изделия, чтобы образовывались шарики – они уберут всю пыль. С помощью щетки удалите с ткани остатки крошек.

Лайфхак по удалению пятна с кашемирового пальто

Вам понадобится мыло и аммиак. Пропитайте ватный диск мыльным раствором и протрите пятно. Затем смочите другой тампон в аммиаке, снова протрите ткань. В завершении аккуратно протрите влажной губкой.

Еще один действенный способ убрать пятна с кашемира – трюк с помощью раствора глицерина и аммиака в равных частях. Эта смесь быстро удалит загрязнение на ткани.

Способы чистки замшевого пальто

Если замша покрылась пылью, то пальто легко очищается с помощью ватного диска с нашатырным спиртом. В случае жирных пятен попробуйте применить следующий лайфхак: смешайте 100 мл молока и чайную ложку соды. Раствор следует нанести на пятно, оставить на несколько минут, а затем протереть специальной щеткой для замши. Иногда на замше появляются разводы, их тоже можно убрать нехитрым способом: потереть поврежденное место корочкой хлеба или школьной резинкой.

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