Известный украинский актер переписал "Крылья" Лины Костенко под военные реалии: новое прочтение покорило сеть (видео)

Его творение уже называют гениальным, видеоисполнение всего за сутки стало вирусным в ТикТок

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко, которая прошлым летом впервые за много лет дала интервью, написала немало культовых произведений. Многие из них входят в школьную программу. Среди них, в частности, и ее знаменитое стихотворение "Крылья", которое запоминается чрезвычайно точными строками "крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо".

Оригинальный текст очень сильный, однако известный украинский актер Константин Скиба решил переписать этот шедевр под военные реалии. Обновленным вариантом он поделился в своих соцсетях, а в ТикТок видео с прочтением его творения всего за день стало вирусным. Теперь культовое стихотворение рассказывает об оккупантах-свиньях и их претензиях к нашей земле.

"Крылья" в исполнении Константина Скибы — текст

А й правда, свині тільки ґрунту і треба Землі своєї мало, то будуть їб***ть небо Не знають вони, що таке воля, Не чують вони, коли кричать їм про горе ЗМІ ж волатимуть, що правда є сила А як же людина? А що людина, Що живе на землі, свиню не чіпає Та від неї претензії має, Претензії має… Вони, ті претензії, безглузді на диво Нема в них чесноти, нема к ним довір'я Свиня і не слухатиме про кохання Нащо до свободи їй поривання? Немає поваги до чужої роботи Начхати їй на слово "турбота" Людина свиню не чіпає, та від неї претензії має Претензії має

В сети поражены глубиной подобранных актером слов и тем, как он их декламирует. Под его сообщениями в разных соцсетях — сотни восторженных комментариев:

Необычайно. Трогательно, иногда дико жутко, но правдиво…. Проняло.

Это было сильно! И отсылка к Лине Костенко – уф!

Мурашки и слезы

Не знаю что написать. Замерло все внутри. Это невероятно

Ранее мы рассказывали, что на годовщину российского вторжения Лобода презентовала клип на украинском языке. Этот трек она посвятила каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу.