Простые трюки, чтобы избежать инея в морозильной камере: многие забывают об этом

Если вы позволите льду скапливаться, он может заполнить все пространство вашей морозилки

Каждый раз, когда вы открываете морозильник, вам кажется, что вы входите в ледяную пещеру? Предлагаем вам ознакомится с несколькими хитростями, как сделать, чтобы в морозилке не было льда, и не образовывался иней.

Чтобы не пришлось после выбивать продукты из морозилки, важно продумать все наперед, а если уже проблема есть, то решать ее как можно скорее, пишет santeplus. Следуя этим простым советам, вы сможете ограничить образование инея и продлить срок службы вашего морозильника.

Как предотвратить образование инея в морозильной камере

Первое — ждите, чтобы продукты, которые вы хотите положить в морозильную камеру, стали комнатной температуры, прежде чем помещать их в морозильник. Не кладите горячие продукты, так как это может ускорить образование инея.

Никогда не ставьте морозильник рядом с источником тепла, например радиатором или баком с горячей водой.

Оставьте немного места между морозильной камерой и стеной, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Катушкам на задней панели устройства требуется достаточно места для эффективного охлаждения.

Избегайте перегрузки, но и не опустошайте камеру полностью. Переполненная морозильная камера препятствует нормальной циркуляции воздуха, а пустая увеличивает образование инея.

Старайтесь не открывать дверцу морозильной камеры слишком часто, чтобы обеспечить равномерную температуру внутри.

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