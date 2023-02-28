Как приготовить съедобную свечу: тройная польза из самых простых продуктов
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Такая свеча и свет даст, и согреет, еще ее и съесть можно
При отключении света кто-то пользуется фонариком, а кто-то освещает свой дом обычными свечами. Раньше мы рассказывали, как выбрать хорошую свечу, которая будет долго гореть и не будет вонять, теперь же расскажем, как сделать съедобную свечу.
Такое оригинальное блюдо не очень ярко будет гореть, зато у него красивый аромат и, опять же, его можно съесть. Мы не шутим — в его состав входит масло, запеченный чеснок и травы, что и делает свечу полностью съедобной (кроме фитиля, конечно). Как сделать такую свечу, рассказывается на инстаграм-странице buzzfeedtasty.
Что нам нужно:
- масло сливочное
- чеснок
- розмарин
- чабрец
- орегано
- цедра лимона
- кастрюля с толстым дном
- фитиль
- одноразовый стаканчик
Как сделать съедобную свечу
- Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте ее.
- Убавьте огонь до минимума и положите масло.
- Тем временем в духовке запеките головку чеснока.
- Порежьте душистые травы, очистите запеченный чеснок и разомните его вилкой, чтобы он мог хорошо перемешаться с маслом. Добавьте все в кастрюлю и натрите туда же цедру из одного лимона. Все хорошо размешайте.
- В одноразовый стаканчик поставьте фитиль и залейте туда горячее ароматное масло.
- Подождите, пока масло остынет и поместите свечу в холодильник до полного застывания.
Перед использованием съедобную свечу извлекают из стаканчика и помещают на тарелку. Фитиль нужно подрезать до нужной длины — он не должен быть слишком длинным. Когда вы зажжете такую свечу, масло начнет таять и в него можно будет вмокать хлеб.
Раньше мы рассказывали, как сделать бюджетный фонарик, который прослужит 3 месяца. Его себестоимость — менее 100 гривен.