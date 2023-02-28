Как приготовить съедобную свечу: тройная польза из самых простых продуктов

Такая свеча и свет даст, и согреет, еще ее и съесть можно

При отключении света кто-то пользуется фонариком, а кто-то освещает свой дом обычными свечами. Раньше мы рассказывали, как выбрать хорошую свечу, которая будет долго гореть и не будет вонять, теперь же расскажем, как сделать съедобную свечу.

Такое оригинальное блюдо не очень ярко будет гореть, зато у него красивый аромат и, опять же, его можно съесть. Мы не шутим — в его состав входит масло, запеченный чеснок и травы, что и делает свечу полностью съедобной (кроме фитиля, конечно). Как сделать такую свечу, рассказывается на инстаграм-странице buzzfeedtasty.

Что нам нужно:

масло сливочное

чеснок

розмарин

чабрец

орегано

цедра лимона

кастрюля с толстым дном

фитиль

одноразовый стаканчик

Как сделать съедобную свечу

Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте ее. Убавьте огонь до минимума и положите масло. Тем временем в духовке запеките головку чеснока. Порежьте душистые травы, очистите запеченный чеснок и разомните его вилкой, чтобы он мог хорошо перемешаться с маслом. Добавьте все в кастрюлю и натрите туда же цедру из одного лимона. Все хорошо размешайте. В одноразовый стаканчик поставьте фитиль и залейте туда горячее ароматное масло. Подождите, пока масло остынет и поместите свечу в холодильник до полного застывания.

Перед использованием съедобную свечу извлекают из стаканчика и помещают на тарелку. Фитиль нужно подрезать до нужной длины — он не должен быть слишком длинным. Когда вы зажжете такую свечу, масло начнет таять и в него можно будет вмокать хлеб.

Раньше мы рассказывали, как сделать бюджетный фонарик, который прослужит 3 месяца. Его себестоимость — менее 100 гривен.