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Как приготовить съедобную свечу: тройная польза из самых простых продуктов

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Такая свеча имеет очень приятный аромат Новость обновлена 28 февраля 2023, 16:57
Такая свеча имеет очень приятный аромат. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такая свеча и свет даст, и согреет, еще ее и съесть можно

При отключении света кто-то пользуется фонариком, а кто-то освещает свой дом обычными свечами. Раньше мы рассказывали, как выбрать хорошую свечу, которая будет долго гореть и не будет вонять, теперь же расскажем, как сделать съедобную свечу.

Такое оригинальное блюдо не очень ярко будет гореть, зато у него красивый аромат и, опять же, его можно съесть. Мы не шутим — в его состав входит масло, запеченный чеснок и травы, что и делает свечу полностью съедобной (кроме фитиля, конечно). Как сделать такую свечу, рассказывается на инстаграм-странице buzzfeedtasty.

Что нам нужно:

  • масло сливочное
  • чеснок
  • розмарин
  • чабрец
  • орегано
  • цедра лимона
  • кастрюля с толстым дном
  • фитиль
  • одноразовый стаканчик

Как сделать съедобную свечу

  1. Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте ее.
  2. Убавьте огонь до минимума и положите масло.
  3. Тем временем в духовке запеките головку чеснока.
  4. Порежьте душистые травы, очистите запеченный чеснок и разомните его вилкой, чтобы он мог хорошо перемешаться с маслом. Добавьте все в кастрюлю и натрите туда же цедру из одного лимона. Все хорошо размешайте.
  5. В одноразовый стаканчик поставьте фитиль и залейте туда горячее ароматное масло.
  6. Подождите, пока масло остынет и поместите свечу в холодильник до полного застывания.

Перед использованием съедобную свечу извлекают из стаканчика и помещают на тарелку. Фитиль нужно подрезать до нужной длины — он не должен быть слишком длинным. Когда вы зажжете такую свечу, масло начнет таять и в него можно будет вмокать хлеб.

Раньше мы рассказывали, как сделать бюджетный фонарик, который прослужит 3 месяца. Его себестоимость — менее 100 гривен.

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