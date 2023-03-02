Народный праздник 2 марта: что запрещается делать в этот день

В этот день лучше не смотреть на звезды

В этот четверг, согласно церковному календарю на март, 2 числа православные верующие почитают память святого мученика Феодора Тирона из Римской империи, которого осудили за отказ отречься от Христа и сожгли заживо в 306 году.

Крестьяне молились святому 2 марта о том, чтобы нашлись украденные вещи и пропавшие люди. Также просили у Феодора защиты от злых людей.

В народе в этот день заканчивались зимние свадьбы, а девушки гадали на суженого. Для этого выходили в сумерки на улицу: если первой повстречается женщина – желание выйти замуж осуществится.

Феодор Тирон 2 марта: что нельзя делать в этот народный праздник

Наши предки 2 марта старались не нарушать строгие запреты. К примеру, не покупали новую обувь, чтобы не столкнуться с неприятностями, или не смотрели на небо — верили, если увидеть в этот день падающую звезду, то скоро можно сильно заболеть. Также не рекомендуется 2 марта:

оставлять без присмотра младенцев — к их болезни;

писать письма, иначе могут возникнуть проблемы в общении;

топтать землю ногами — год будет неурожайным;

отказывать в подаянии.

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