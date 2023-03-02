Нужен только телефон и телевизор: простые идеи для эффектной фотосессии дома

Сделать креативные фото можно самому, без камеры и дополнительного света

У многих бывает такое, что хочется новых фото, но для этого нет специальной локации, профессиональной техники и компании. Но есть способ, как сделать креативные снимки самостоятельно дома, — для этого нужен только смартфон и телевизор.

Идеями такого позирования на своем канале в TikTok поделился днепровский фотограф Руслан Шрамко.

Самое главное для таких снимков, — выбрать подходящий фон (который можно подобрать в Instagram, Pinterest или с помощью любого фотобанка наподобие Pixabay), после чего загрузить его на экран телевизора или большого монитора. Таким образом он одновременно будет давать и фон, и источник света для фото. "Играясь" с фонами и углом падения света на лицо, можно выбрать ракурс, который подходит Вам больше всего.

В частности, фотограф показал, что выйдет, если делать фото с подсветкой сбоку, в три четверти и сзади. Также интересно выглядят снимки в темных очках, которые отражают свет экрана.

Так выглядят кадры без обработки, снятые на iPhone 11 Pro Max

Руслан Шрамко также советует: снимать можно на обычный телефон, но в режиме "портрет" и со сниженной экспозицией. Во время съемки в комнате должно быть темно.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал идеи маникюра, которые сделают Ваш образ более стильным и богатым.