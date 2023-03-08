У кого День ангела 9 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 9 марта, в 2023 году в Украине отмечают 209 лет с дня рождения Тараса Шевченко, Всемирный день диджея, День нестандартно мыслящих людей, Всемирный день почки, День домашних насекомых. Также в этот день носители трех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 9 марта

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий" и имеет множество производных, популярных по всему миру. К примеру, имена Джон, Ганс, Жуан, Жан, Хуан, Джованни, — тоже формы имени Йонахан.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий"

Ян, — есть две версии, что значит это имя. Согласно первой, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и имя Иван). Согласно второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 9 марта не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память святых и мучеников, — в те же самые дни свои именины отмечают люди, которые носят схожие имена и родились незадолго до этого. Принято считать, что святые наблюдают за своими тезками в течение их жизни и оберегают их от бед и напастей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено стучать по столу кулаком, если не хотите обеднеть.