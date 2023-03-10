От этого зависит качество вашей рассады: важные "правила" выращивания огурцов

Следуйте этим советам и наслаждайтесь огромным урожаем огурцов

Весна — это очень насыщенный период, особенно для садоводов и огородников, ведь помимо уборки своих участков после зимы, пора готовиться к новому сезону урожая. И для этого многие дачники самостоятельно выращивают рассаду различных овощей: помидоров, огурцов, капусты и т.д.

Сегодня мы хотим рассказать вам, как вырастить щедрый урожай огурцов. Для этого нужно знать основные правила подготовки рассады этого овоща, пишет prostoway.

"Правила" выращивания огурцов

Выбор семян для рассады и обработка — выбирайте сразу обработанные семена. Они сразу имеют специальную защитную оболочку, и с ним больше ничего не нужно делать, просто высадить в грунт.

Правильный свет — если его будет недостаточно, то рассада начнет вытягиваться.

— если его будет недостаточно, то рассада начнет вытягиваться. Также важно следить за температурой , особенно после появления первых ростков. Она должна быть 18-20 градусов.

, особенно после появления первых ростков. Она должна быть 18-20 градусов. Требования к почве — огурцам нужна земля с нейтральной кислотностью. В ее составе должно быть достаточно количество калия и фосфора в составе.

— огурцам нужна земля с нейтральной кислотностью. В ее составе должно быть достаточно количество калия и фосфора в составе. Помимо всего вышесказанного, рассаду нужно закаливать. Для этого каждый день ее желательно на пару часов выставлять на открытый балкон или на улицу. Начинайте с 2-х часов, и постепенно увеличивайте это время.

Когда высаживать рассаду в грунт

Пересадку из стаканчиков в открытый грунт стоит проводить не раньше 3-4 недель после высаживания семян. К этому времени она уже будет достаточно сильной, чтобы выдержать влияние окружающей среды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить крепкую рассаду. Для этого опытные огородники проделывают с семенами одну манипуляцию перед посевом.