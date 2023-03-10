От этого зависит качество вашей рассады: важные "правила" выращивания огурцов
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Следуйте этим советам и наслаждайтесь огромным урожаем огурцов
Весна — это очень насыщенный период, особенно для садоводов и огородников, ведь помимо уборки своих участков после зимы, пора готовиться к новому сезону урожая. И для этого многие дачники самостоятельно выращивают рассаду различных овощей: помидоров, огурцов, капусты и т.д.
Сегодня мы хотим рассказать вам, как вырастить щедрый урожай огурцов. Для этого нужно знать основные правила подготовки рассады этого овоща, пишет prostoway.
"Правила" выращивания огурцов
- Выбор семян для рассады и обработка — выбирайте сразу обработанные семена. Они сразу имеют специальную защитную оболочку, и с ним больше ничего не нужно делать, просто высадить в грунт.
- Правильный свет — если его будет недостаточно, то рассада начнет вытягиваться.
- Также важно следить за температурой, особенно после появления первых ростков. Она должна быть 18-20 градусов.
- Требования к почве — огурцам нужна земля с нейтральной кислотностью. В ее составе должно быть достаточно количество калия и фосфора в составе.
- Помимо всего вышесказанного, рассаду нужно закаливать. Для этого каждый день ее желательно на пару часов выставлять на открытый балкон или на улицу. Начинайте с 2-х часов, и постепенно увеличивайте это время.
Когда высаживать рассаду в грунт
Пересадку из стаканчиков в открытый грунт стоит проводить не раньше 3-4 недель после высаживания семян. К этому времени она уже будет достаточно сильной, чтобы выдержать влияние окружающей среды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить крепкую рассаду. Для этого опытные огородники проделывают с семенами одну манипуляцию перед посевом.