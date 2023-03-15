У кого День ангела 16 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 16 марта, отмечается День "все, что вы делаете — правильно", День губ, День квиллинга, День цветных карандашей, День спонтанности, День без селфи. Кроме того, носители трех имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 16 марта

Марфа, — староеврейское имя, которое можно перевести как "хозяйка" или "госпожа".

Марта, — по одной из версий, это форма имени Марфа, которая стала самостоятельным именем. Кроме того, есть арабская версия происхождения имени (и согласно ней оно значит "знаменитая"), а также славянская, по которой так просто называли девочек, рожденных в марте.

Мужские именины 16 марта

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Известный факт, что в разные дни церковники почитают память разных мучеников и святых, сделавших свой взнос в распространение и защиту христианства. В эти же самые дни празднуют свои именины люди, которые носят такие же имена и родились незадолго до этого, — считается, что святые являются покровителями своих тезок, наблюдают за ними в течение их жизни и защищают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году празднуется Пасха в Украине, — до одного из главных христианских праздников осталось уже недолго.