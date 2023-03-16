Как выглядят сейчас герои культового фильма "Лесси": прошло почти 30 лет (фото)

Куда исчезли главные герои картины и где еще их можно увидеть

Культовый американский фильм для всей семьи "Лесси" увидел свет в 1994 году — всего через два года после выхода популярной семейной комедии "Бетховен". По сюжету, по дороге домой семья подбирает симпатичную собаку колли, которую дети сразу решают назвать Лесси. Сообразительный пес быстро становится частью семьи и преданным другом для детей, не раз спасая их от неприятностей.

Прошло почти 30 лет и теперь немногие вспомнят актеров, исполнивших главные роли в фильме. Куда исчезли Лора, Джим, Мэтью, Стив и другие, решил узнать "Телеграф". Также мы покажем, как изменились за эти годы актеры из фильма "Лесси".

Гелен Слейтер (в фильме — Лора Тернер)

Гелен Слейтер в фильме 1994 года и в жизни

59 лет. Американская актриса и певица. Начинала со съемок в рекламе, позже "переключилась" на кино. Первую большую роль сыграла в фильме "Супердевушка" 1984 года (главная роль). В последующие годы сыграла главные роли в комедиях "Безжалостные люди", "Секрет моего успеха", "Городские пижоны" и других. С конца 1980-х стала больше сниматься на телевидении. В начале нулевых записала три музыкальных альбома, на которых и поет, и исполняет на пианино собственные композиции.

Другие ее работы:

2007-2011 — Тайны Смолвиля (гостовые появления)

2011 — Игра во ложь

2015-2021 — Супердевушка (приемная мать главной героини)

2019 — Трудный путь

Чарли Хофхаймер (в фильме – Джим Гарланд)

Чарли Хофхаймер в "Лесси" и в реальной жизни

41 год. Американский актер. Съемки в "Лесси" были его первой ролью, на тот момент актеру было 13 лет. Позже он эпизодически появлялся в ряде известных сериалов, в частности: "Закон и порядок", "C.S.I.: Место преступления" и "Доктор Хаус". В 2001 году снялся в роли капрала Смита (фильм "Черный ястреб"), а в 2004 — в фильме "Таинственный лес" (этот фильм номинировался на "Оскар").

Другие его работы:

1990-2000 — Боишься ли ты темноты? (2 эпизода)

2002-2009 — Без следа (1 эпизод)

2005-2010 — 4исла (1 эпизод)

2012 — Что бы вы сделали?

2014 — Анатомия Грей (1 эпизод)

2019 — Эффект Манделы

Том Гайри (в фильме — Мэтью Тернер)

Том Гайри в фильме "Лесси" и сейчас

41 год. Американский актер. Самыми успешными в его карьере считаются картины "Лесси", "Ю-571", "Страна тигров", "Черный ястреб", "Таинственная река" и "Братья Доннелли".

Прочие работы:

2009 — C.S.I.: Место преступления Майами (1 эпизод)

2011 — Помнить всё

2012-2019 — Элементарно (1 эпизод)

Джон Тенни (в фильме — Стив Тернер)

Джон Тенни в фильме "Лесси" и сейчас

61 год. Американский актер, наиболее известный благодаря своей роли агента Фрица Говарда — мужа главной героини в телесериале "Ищейка" (2005-2012). На большом экране Тэнни появился в 1993-м. Снимался в "Лесси" (1994), "Полицейский из Беверли-Хиллз 3" (1994), "Никсон" (1995), "Фантом" (1996), "Глупцы всегда спешат" (1997), "Музыка из другой комнаты" (1998) и "Можешь рассчитывать на меня" (2000). На протяжении своей карьеры успел появиться едва ли не на каждом канале американского ТВ, однако все проекты, в которых он снимался, закрывали после первого сезона.

Среди последних его работ:

2010 — Легион

2010 — Кролиная нора

2011 — Зеленый Фонарь

2013 — Кинг и Максвелл

2014 — Лучшее во мне

2015 — Любите Куперов

2019 — Я вижу тебя

2021 — И просто так… (3 эпизода)

Британи Бойд (в фильме — Дженнифер Тернер)

Британи Бойд после этого фильма скрылась с радаров...

Информации об этой актрисе почти нет. Известно лишь, что в 2007 году окончила Американский университет со степенью бакалавра кино и медиа-искусства и испанского языка. Проживает в США. Кроме "Лесси", снималась в еще одном фильме, вышедшем за 6 лет до этой картины.

Ричард Фарнсворт (в фильме — Лэн Коллинз)

Ричард Фарнсворт в фильме "Лесси" 1994 года и в наши дни

Умер в 80 лет (2000). Американский актер и каскадер. Снимался с 1937 года, однако наибольшего признания достиг в достаточно серьезном возрасте благодаря таким фильмам, как "Нападающий" (1982) и "Простая история" (1999), за главную роль в котором был номинирован на "Оскар". Начинал именно как каскадер, а в целом его фильмография включает около 40 лент.

Мишель Уильямс (в фильме — Эйприл Портер)

Мишель Уильямс в фильме и сейчас

42 года. Американская актриса и кинорежиссер. Покинула школу в 15 лет, чтобы начать актерскую карьеру. Среди самых известных работ — роли в кинофильмах "Горбатая гора" (2005), "Голубой Валентин" (2010), "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011), "Манчестер у моря" (2016), за которые 4 раза была номинанткой премии Оскар, еще 4 — "Золотого Глобуса". Последнюю премию таки получила за фильм "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011). Также известна по игре в фильме Мартина Скорсезе "Остров проклятых" (2010). Там сыграла умершую жену пациента психбольницы маршала США Эндрю Леддиса (Леонардо ДиКаприо).

Прочие ее работы:

1993 — Спасатели Малибу (играла Бриджет)

1995 — Особь

2008 — Список контактов

2008 — Венди и Люси

2013 — Оз: Великий и Могучий

2017 — Величайший шоумен

2018 — Веном

2022 — Фабельманы

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