У кого День ангела 25 марта: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 25 марта, отмечается День Службы безопасности Украины, Час Земли, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день нерождённых детей, Международный день вафель, Международный день прокрастинации, Открытие Сварги — закликание Весны. Кроме того, носители десяти имен празднуют свои Дни ангела в этот день.

Мужские именины 25 марта

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Владимир, — славянское имя, что значит "тот, что владеет миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, — изначально это имя возникло как форма древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 25 марта не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине отмечают День матери.