Украинцы смогут выбрать нацжури на Евровидение 2023 года в "Дії": кто в "меню"

В список попали Фоззи, Тарабарова, Roxolana, Елена Шоптенко и другие известные личности

Евровидение 2023 года все ближе. Недавно стало известно, под каким номером выступит дуэт TVORCHI, который в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе. А сегодня в приложении "Дія" стартовал новый опрос: украинцам предлагают определить состав Нацжури.

Об этом в своем телеграме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, члены жюри будут оценивать выступления исполнителей из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле. Проголосовать можно за одного из 10 претендентов: в состав жюри войдут только пятеро — те, кто наберет наибольшее количество голосов.

В "меню", по информации "Суспільного", десять известных культурных деятелей Украины. Среди них – Roxolana, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Фоззи, Светлана Тарабарова, Елена Шоптенко и другие.

Кто может попасть в состав нацжуры Евровидения 2023:

ROXOLANA — певица и автор песен. Финалистка Нацотбора на Евровидение-2022. Дебютировала с альбомом Ukraine Is на слова украинских поэтов. Елена Гребенюк – оперная певица с лирическим сопрано. Поет на 14 языках. Обладательница наград и призов всеукраинских и международных фестивалей и конкурсов. Тренер в шоу "Фабрика звезд", "Шоу № 1", в жюри — "Шоуmastгоуон". Михаил Клименко – основатель группы "ADAM", вокалист, композитор и саундпродюсер. Автор хитов и музыки в кино. Неоднократный участник Нацотбора на Евровидение. Амадор Лопес – украинско-венесуэльский певец, хореограф, шоумен, теле- и радиоведущий. Более 20 лет живет в Украине и занимается творческим развитием Украины. Тоня Матвиенко – заслуженная артистка Украины. Заняла II место в проекте "Голос країни" (2011). Имеет подлинный тембр голоса. Гастролировала в десятках стран мира. Выпустила два альбома, более 30 синглов. Александр Фоззи Сидоренко – певец, участник группы ТНМК, один из основателей украинского хип-хопа. Автор текстов сотен песен, десятка книг (писатель-романист), а также колумнист-обозреватель. Олег Собчук — фронтмен и основатель группы "СКАЙ". Член Союза авторов Украины. 22 года на сцене. Лауреат премии YUNA. Светлана Тарабарова — певица, композитор и автор песен, музыкальная продюсер, актриса. Обладательница национальных музыкальных премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года". Евгений Хмара – композитор, виртуозный пианист, создатель инструментальных шоу. Своей музыкой проматывает Украину в мире. Социальный и благотворительный деятель. Елена Шоптенко — хореографка-постановщица, чемпионка мира по спортивным бальным танцам, победительница и главная хореографка шоу "Танцы со звездами".

Условия голосования в "Дії"

Каждый пользователь приложения возрастом от 14 лет может проголосовать за одного из кандидатов. Для этого необходимо открыть приложение "Дія" в разделе "Услуги" и нажать "Опрос". Далее выбираете своего фаворита. Голосование продлится до 5 апреля включительно. Результаты объявят уже в мае.

Между тем, согласно условиям конкурса, если кто-то из пятерки победителей голосования по веским причинам или по обоснованным требованиям Европейского языкового союза не сможет подписать обязательства, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку.

Ранее мы рассказывали, что 67-й песенный конкурс Евровидение в мае 2023 будет принимать Ливерпуль (Великобритания) — от имени Украины. Группа TVORCHI, которая будет представлять Украину (страну-победительницу прошлогоднего конкурса), сразу попадает в гранд-финал. Для выступления, которое запланировано на 13 мая, они подготовили песню "Heart of Steel".