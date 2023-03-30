У кого День ангела 30 марта: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 30 марта, отмечается День прогулки по парку, День бездомного, День обнимания с солнцем, День цветов в Барселоне, народный праздник Алексей Теплый. Кроме того, свой День ангела в этот день отмечают носители шести имен.

Мужские именины 30 марта

Александр, — появлению этого имени мы обязаны древним грекам, при этом оно уже много столетий до сегодня имеет устойчивую популярность практически по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 30 марта отмечаются, пожалуй, главные именины Алексея в году, — церковью почитается святой человек Божий Алексий.

Виктор, — имя латинского происхождения, которое можно перевести как "победитель".

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". ·

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Павел, — переводится с латинского языка как "небольшой". Стало очень популярным в свое время благодаря библейскому апостолу Павлу.

Женские именины 30 марта не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, — в те самые дни празднуют День ангела люди, которые носят те же имена и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые присматривают за своими тезками в течение жизни и выступают их покровителями от несчастья.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники больше всего на сегодняшний день любят украинцы, — за последние годы тренды существенно поменялись.