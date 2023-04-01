У кого День ангела 1 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 1 апреля, отмечается День смеха, Международный день птиц, День рождения коньяка, День пробуждения Домового, Международный день битвы подушками. Также в этот день носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 1 апреля

Дарья (Дария, Дарина), — это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".

Илария, — это имя происходит от латинского Hilarius, что переводится как "веселая" или "радостная". С греческого это имя также может переводится как "тихая", "незлобная".

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

София, — популярное во многих странах греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука"

Мужские именины 1 апреля

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, — это одна из форм древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено делать по приметам на Вербное воскресенье 2 апреля.