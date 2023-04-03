У кого День ангела 3 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 3 апреля, отмечается Всемирный день вечеринки, День рождения мобильного телефона и кофемолки, День детской йоги, День придумывания хороших примет, народный праздник Кирилл Катаник (Качальник). Также в этот день носители шести имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 3 апреля

Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "тот, кто владеет миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это имя переводится как "владей и прославляйся". Считается немецкой аналогией имени Владимир.

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 3 апреля почитается епископ Кирилл Катанский (Сицилийский).

Серафим, — имя древнееврейского происхождение, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Женские именины 3 апреля не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь почитает память различных святых и мучеников, — в те же самые дни празднуют свои именины люди, которые разделяют свое имя с ними. Считается, что святые оберегают своих тезок от ненастий в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники и выходные будут у украинцев в апреле 2023 года.