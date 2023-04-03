Следуйте этим советам, и вы получите хрустящие и сочные огурцы: "правила" удачного урожая

Советы, которые пригодятся огородникам

Чтобы наслаждаться свежими, хрустящими и сочными огурцами, важно правильно вырастить и собрать урожай этого овощного растения. Также важно следить и за "соседями" огурцов, ведь многие овощи могут им навредить.

Ознакомьтесь с этими 5 советами, и урожай хрустящих и сочных огурцов у вас в кармане, пишет santeplus. Придерживайтесь этих "правил" и наслаждайтесь результатом.

Сейте огурцы в правильное время

Перед посевом или посадкой овощного растения важно сначала узнать период его посадки. Что касается огурцов, то их можно сеять в период с марта по май. Кроме того, огурец любит солнечные места, умеренный климат и не любят холода и мороза.

Правильный полив огурцов

Огурец любит влажность, но не любит сырую почву. Держите почву вокруг огурцов не слишком влажной, чтобы предотвратить корневую гниль. Не поливайте холодной водой, так как это может сделать ваш овощ горьким. Отдайте предпочтение теплой воде, чтобы получить сладкие огурцы.

Отсутствие правильного полива может привести к тому, что огурцы станут горькими на вкус

Обильно поливайте огурцы при посадке, а затем поддерживайте регулярную частоту полива. Старайтесь не мочить листву при поливе, во избежание грибковых заболеваний.

Обрезка огурцов

Обрезка растений важна, она защищает их от болезней, способствует их здоровому и энергичному росту и стимулирует их плодоношение или цветение. Важно обрезать огурцы, чтобы оптимизировать их рост и получить хороший урожай. Для этого прищипните над 2-м листом , как только у растения разовьется 4 листа. Это приведет к формированию двух новых стеблей. Прищипните их на 4-м листе, как только у них будет 6 листьев. После формирования огурцов оставляйте только 4 листа на стебле. Обратите внимание, что прищипывание растения означает обрезку конца стебля, удаление его растущей верхушки.

Удобрение огурцов

Огурец — прожорливое овощное растение, которое ценит богатые почвы, особенно азотом и калием. Удобряйте огурец во время посадки и пока он дает урожаю. При выращивании огурцов регулярно вносите навоз из крапивы, чтобы стимулировать рост растений, а также повысить их устойчивость к болезням.

Правильный сбор урожая

Благодаря этим советам у вас получится вырастить вкусные огурцы

Для получения нежных огурцов важно собрать их, как только они достигнут зрелости. Слишком долгое ожидание приведет к затвердеванию семян, а, следовательно, и огурцов. Сбор еще молодых огурцов позволит вам получить более хрустящие и сочные овощи.

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