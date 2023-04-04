У кого День ангела 4 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 4 апреля, отмечается День создания НАТО, День Интернета, День веб-мастера, Всемирный день крысы, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, День моркови и витамина С, День бродячих животных. Кроме того, носители семи имен также празднуют свой День ангела в этот день.

Мужские именины 4 апреля

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Ефим, — еще одно красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Женские именины 4 апреля

Аглая, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "красота", "блеск", "ликование", "радость".

Аполлинария, — древнегреческое имя, происходящее от прилагательного "Аполлонова" (от имени греческого бога Аполлона).

Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".

Дарья (Дария, Дарина), — это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".

Таисия, — это красивое греческое имя, которое буквально значит "та, что посвящена египетской богине плодородия Исиде".

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие праздники и выходные ждут украинцев в апреле 2023 года.