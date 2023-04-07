Укр

Таропрогноз на 8 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на восьмой день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на восьмой день апреля. Фото telegraf.com.ua

Суббота выдастся не самой легкой

В субботу, 8 апреля, многие могут столкнуться с переменами и духовным ростом, — и скорее всего, процесс этот будет не самым легким. Кроме того, у некоторых могут всплыть старые проблемы.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Верховная жрица, Повешенный, перевернутый Туз кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Верховная жрица

В этом положении карта предупреждает, что у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Повешенный

Хотя название у карты само по себе довольно мрачное, она говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Перевернутый Туз кубков

Подумайте, — возможно, Вы отвергаете какие-то блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. В этом положении карта призывает быть более открытым и милосердным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака круто повезет в любви в 2023 году.

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