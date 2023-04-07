У кого День ангела 7 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 7 апреля, отмечается великий христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья, Международный день памяти о геноциде в Руанде, Международный день бобра, День легкого пива, славянский праздник День Карны — Плакальщицы. Кроме того, носители двух имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 7 апреля

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". Также оно может переводиться и как "заключенный". Наибольшее распространение это имя имеет в восточноевропейских странах и Румынии. В Украине оно не самое популярное, но тоже встречается. 7 апреля почитается иеромонах Савва Новый.

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". Интересно, что на территории современной Украины и россии это имя в последнее столетие в основном используется как монашеское. 7 апреля церковью почитается патриарх Московский и всея Руси Тихон Белавин.

Женские именины 7 апреля не отмечаются.

Как известно, 7 апреля православные христиане восточного обряда отмечают светлый праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, — ранее мы рассказывали, какие традиции и запреты связаны с этим днем.