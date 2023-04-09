У кого День ангела 9 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 9 апреля в 2023 году отмечается Вербное воскресенье, День финского языка, День единорога и джин-тоника в США, народный праздник Матрена Настовица (Полурепица). Кроме того, в этот день празднуют свой День ангела носители семи имен.

Мужские именины 9 апреля

Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой".

Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 9 апреля

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Как известно, многие христиане празднуют 9 апреля один из самых светлых праздников. Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье, чтобы не отпугнуть от себя счастье.