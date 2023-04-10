У кого День ангела 10 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 10 апреля, отмечается Великий Понедельник, День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления, Глобальный день работы из дома, День банана. Кроме того, носители восьми имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 10 апреля

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 10 апреля не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь чтит память разных святых и мучеников, которые сделали свой вклад в распространение христианства. В эти же дни празднуют свои именины люди, которые носят схожие со святыми имена и родились незадолго до дня их памяти, — считается, что святые выступают их ангелами-покровителями и оберегают от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие запреты связаны со Страстной неделей.