У кого День ангела 11 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 11 апреля, отмечается Великий Вторник, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, Всемирный день анимешника, День неумелых рук. Также в этот день носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 11 апреля

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Михаил, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Потап, — точное происхождение этого имени неизвестно, оно может переводиться как "странник" с древнегреческого, "тот, кто владеет" с латинского, "данный Алисом" с египетского. Церковная форма этого имени — Потапий.

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 11 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит сделать в Великий Вторник 11 апреля перед Пасхой в 2023 году.