Испанский секс-символ и звезда "Бумажного дома" очаровал сеть стильным образом: "Настоящий красавчик!"

Актер засветился на презентации известного испанского бренда одежды

Популярный испанский актер, звезда сериала "Бумажный дом", финал которого поразил фанов по всему миру, 48-летний Альваро Антонио Гарсия, более известный как Альваро Морте, стал лицом новой коллекции испанского бренда Emidio Tucci.

Презентация новой кампании бренда состоялась 11 апреля, и фото и видео с мероприятия уже разлетелись по сети. Стоит отметить, что на свои почти 50 лет Альваро Морте выглядит очень даже неплохо.

На снимках актер предстал в стильном темно-синем костюме от Emidio Tucci, в котором также снимался и в рекламе этого бренда. Мужчина позировал на фоне своих же фотографий, и мило улыбался на камеры.

Альваро Морте на презентации бренда Emidio Tucci Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В сети уже наградили звезду "Бумажного дома" — испанским секс-символом, и засыпали его множеством лестных комментариев. "Красавчик", "Как всегда прекрасен", "Я в восторге"- пишут поклонники испанского актера, сопровождая каждое сообщение сердечками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США состоялась премьера второго фильма "Загадочное убийство" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях. Актриса в свои 54 года поразила безупречной фигурой, продемонстрировав ее в коротком платье известного бренда.