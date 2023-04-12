Таропрогноз на 13 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

День обещает быть на удивление хорошим

Четверг, 13 апреля, многим принесет возможность подзаработать, добиться успеха и сделать то, чего давно хотелось.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева пентаклей, Умеренность, Король жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас четверг. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Умеренность

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака может ждать тяжелый разрыв в 2023 году по картам Таро.