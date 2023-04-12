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Таропрогноз на 13 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на тринадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на тринадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть на удивление хорошим

Четверг, 13 апреля, многим принесет возможность подзаработать, добиться успеха и сделать то, чего давно хотелось.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева пентаклей, Умеренность, Король жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас четверг. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Умеренность

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака может ждать тяжелый разрыв в 2023 году по картам Таро.

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