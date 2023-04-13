У кого День ангела 13 апреля: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В четверг, 13 апреля, отмечается Великий Четверг перед Пасхой, День памяти жертв Катыни в Польше, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день топ-менеджера. Также в этот день празднуют свой День ангела носители восьми имен.
Женские именины 13 апреля
Анна, — это имя с древнееврейскими корнями, которое в переводе с иврита означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость".
Мужские именины 13 апреля
Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".
Вениамин, — еврейское имя, которое можно перевести как "счастливый сын".
Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".
Ян, — многие считают, что это имя может иметь общее происхождение с именем Иван. Но также есть версия, что это имя могло произойти и от имени римского божества начала и конца Януса.
Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".
Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог добавил".
Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с празднованием Великого Четверга, который в 2023 году выпадает на 13 апреля перед Пасхой.