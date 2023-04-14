У кого День ангела 14 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 14 апреля, в 2023 году отмечается Великая (Страстная) Пятница перед Пасхой, День "посмотри в небо" и "достигни большего", славянский день Семаргла (Праздник огня). Также в этот день отмечают свой День ангела носители семи имен.

Женские именины 14 апреля

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Мужские именины 14 апреля

Ефим, — греческое имя, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Макар, — это имя происходит из Древней Греции и имеет красивый перевод, значит "счастливый" или "блаженный".

Сергей, — это было древнее римское родовое имя. Также оно переводится с латинского как "слуга Бога", "высокий", "знатный".

Ян, — распространена версия, что это имя может иметь общее происхождение с именем Иван. Однако, по другому мнению, это имя могло произойти и от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с празднованием Страстной Пятницы, которая в 2023 году выпадает на 14 апреля перед Пасхой.