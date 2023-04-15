У кого День ангела 15 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 15 апреля, в 2023 году празднуется Лазарева Суббота перед Пасхой, День окружающей среды в Украине, Международный день культуры, День экологических знаний, Всемирный день цирка, День любви в Грузии. Также в этот день носители пяти имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 15 апреля

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса. 15 апреля церковью почитается преподобный Георгий Мацкверели.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 15 апреля в церкви почитается преподобный Григорий Никомидийский.

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако спустя много лет оно является популярным самостоятельным именем, хотя церковной формой имени Егор продолжает оставаться имя Георгий.

Ефим, — греческое имя, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 15 апреля церковью почитается архиепископ Сурожский Савва.

Женские именины 15 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции связаны с Великой Субботой, которая в 2023 году отмечается 15 апреля перед Пасхой.