У кого День ангела 16 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане празднуют Пасху, также отмечается Всемирный день голоса, Всемирный день борьбы с детским рабством, славянский праздник Водопол (именины Водяного), День добрых дел и День Чарли Чаплина. Кроме того, носители двух имен празднуют свои именины в этот день.

Мужские именины 16 апреля

Никита (Микита), — это довольно популярное на сегодняшний день имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "победитель". 16 апреля церковью почитается преподобный игумен Никита Мидикийский (Никита Исповедник). Святой Никита с малых лет рос при церкви, много лет провел в ссылке за веру, и имел дар чудотворения, исцелял людей силой молитвы.

Женские именины 16 апреля

Феодосия, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "та, что данная Богом". На сегодня оно считается редким. 16 апреля церковью чтится святая мученица Феодосия Тирская, Кесарийская (Палестинская).

Как известно, в определенные дни церковь чтит память разных мучеников и святых, — в те же дни празднуют День ангела люди, которые носят такие же имена и родились незадолго до дня памяти. Считают, что святые выступают покровителями своих тезок и берегут их от бед по жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции стоит знать про праздник Пасхи в 2023 году.