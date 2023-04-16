Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Рыб ждет несправедливость, а Стрельцам пора сменить работу

Неделя выдастся не самой простой

Третья неделя апреля в 2023 году многим принесет проблемы финансового плана и неприятности на работе, однако некоторые наоборот смогут несмотря ни на что добиться успеха.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Десятка пентаклей

На следующей неделе у Вас возможна задержка зарплаты, неприятности на работе и финансовые потери. Имейте ввиду, — старые методы уже неэффективны, стоит попробовать что-то новое.

Телец — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Близнецы — перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Рак — перевернутая Четверка кубков

Карта говорит, что после периода застоя у Вас может открыться второе дыхание, появятся силы налаживать дела. Насколько это получится, — покажет время.

Лев — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Дева — перевернутые Влюбленные

Как можно понять из названия карты, она больше о любви и отношениях, чем о финансах, — однако согласно толкованию, в профессиональной сфере на неделе тоже могут поджидать неудачи, разочарования, проблемы с коммуникациями на работе.

Весы — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Скорпион — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы будете склонны к склочности, деспотизму и агрессии на следующей неделе, что не пойдет на пользу деловой сфере. Постарайтесь быть мягче.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

Если имеющаяся работа не устраивает Вас во всех смыслах, то, возможно, как раз пришло время найти новую, — с лучшими условиями и большей зарплатой.

Козерог — перевернутая Двойка кубков

Будьте осторожны при заключении сделок и соглашений на этой неделе, — карта предупреждает, что все может не быть гладко и партнерство может принести Вам разочарования. Самостоятельная работа пока будет плодотворнее.

Водолей — Шестерка жезлов

Второе название этой карты — Владыка триумфа, и она говорит, что в ближайшую неделю Вы можете заметно улучшить свое материальное положение. Старания и вложения окупятся, также есть вероятность, что Вам кто-то поможет или Вы что-то выиграете.

Рыбы — перевернутое Правосудие (Справедливость)

В этом положении карта предупреждает, что на неделе можно ждать несправедливости в рабочих или финансовых делах. Вас могут обмануть, обидеть, недооценить, обвинить в чем-то, проявить предвзятость в отношении Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца 2023 года.