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Таропрогноз на 18 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на восемнадцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на восемнадцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторым стоит отложить все дела и отдохнуть

Вторник, 18 апреля, у многих может ознаменоваться возникновением внезапных проблем и конфликтов, однако для других это будет отличный день, чтобы посвятить время себе.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка жезлов, Четверка мечей, Пятерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — сейчас для этого самое время.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В ближайшее время у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

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