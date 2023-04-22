Таропрогноз на 23 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторых ждут новые приобретения
В воскресенье, 23 апреля, многих ждут неурядицы и проблемы, однако некоторые наоборот получат хорошие новости и сделают шаг к процветанию.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Туз кубков
В этом положении карта советует задуматься, — возможно, Вы отвергаете какие-то возможности, не можете отдаться чувствам или чрезмерно эгоистичны, что в итоге может привезти Вас к разочарованию или пустоте душевной. Может, стоит быть более открытым и милосердным?
Перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в воскресенье у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Туз пентаклей
Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.