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Таропрогноз на 23 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать третий день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать третий день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторых ждут новые приобретения

В воскресенье, 23 апреля, многих ждут неурядицы и проблемы, однако некоторые наоборот получат хорошие новости и сделают шаг к процветанию.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз кубков, перевернутая Пятерка мечей, Туз пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз кубков

В этом положении карта советует задуматься, — возможно, Вы отвергаете какие-то возможности, не можете отдаться чувствам или чрезмерно эгоистичны, что в итоге может привезти Вас к разочарованию или пустоте душевной. Может, стоит быть более открытым и милосердным?

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в воскресенье у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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