У кого День ангела 22 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 22 апреля, отмечается Международный День Матери-Земли, День кукольного театра и День жевательного мармелада в США. Кроме того, носители двух имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 22 апреля

Вадим, — есть много версий происхождения этого имени, однако согласно основной считается, что это славянское имя, которое значит "привлекательный", "манящий". 22 апреля почитается святой Вадим Персидский, который лишился головы за отказ от отречения от христианства. К слову, это единственный День ангела Вадима в году, так что не забудьте поздравить знакомых Вадимов.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". 22 апреля почитается новомученик Гавриил Фомин.

Женские именины 22 апреля не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковью почитаются разные мученики и святые. В эти же дни отмечают свои именины люди, которые родились незадолго до этого и носят одни имена со святыми. Считается, что святые являются ангелами-покровителями своих тезок и защищают их в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" называл три места в доме, где строго запрещено вешать зеркало по правилам фэн-шуя.