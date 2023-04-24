У кого День ангела 24 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 24 апреля, отмечается Международный день солидарности молодежи, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Всемирный день защиты лабораторных животных, День сосиски в тесте в США. Кроме того, носители семи имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 24 апреля

Ефим, — имя греческого происхождения, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, — это имя имеет еврейское происхождение и значит "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Николай, — это имя древнегреческого происхождения, которое буквально значит "победитель народов". На сегодня является довольно распространенным в Украине.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Харитон, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благосклонный", "доброжелательный", "милосердный", "достойный любви".

Яков, — известное библейское имя, которое можно перевести как "тот, что следует за кем-то".

Ян, — по одной версии, это имя происходит от еврейского Йоханан ("благословенный Богом"), а по другой могло появиться от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 24 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе по картам Таро.