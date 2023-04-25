У кого День ангела 25 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 25 апреля, отмечается День дочери, Радоница, День ДНК, Международный день делегата в ООН, Всемирный день борьбы с малярией, Всемирный день пингвинов. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители девяти имен.

Женские именины 25 апреля

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная", "госпожа".

Марфа, — староеврейское имя, которое можно перевести как "хозяйка" или "госпожа".

Марта, — по одной из версий, это имя изначально появилось как форма имени Марфа. Кроме того, оно может иметь арабские корни (и значить "знаменитая"), или же славянское происхождение (и значить "та, что родилась в марте").

Мужские именины 25 апреля

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос" и значит "царский", "царственный".

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Иван, — это имя имеет еврейские корни и значит "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Ян, — одни считают, это имя происходит от еврейского Йоханан ("благословенный Богом"), в то время как другие утверждают, что оно могло появиться от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца этой недели.