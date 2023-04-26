У кого День ангела 26 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 26 апреля, отмечается День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, Международный день интеллектуальной собственности, День профессиональных административных работников (День секретаря), День независимости Израиля. Кроме того, носители пяти имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Женские именины 26 апреля

Марфа, — это древнее имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "хозяйка", "госпожа".

Марта, — есть несколько версий происхождения этого имени. Согласно основной, оно могло появиться как форма еврейского имени "Марфа", а по славянской версии значить "та, что родилась в марте". Также есть и арабская версия происхождения имени (и согласно с ней оно значит "знаменитая"). При этом покровительницами носительниц имени Марта являются святые Марфы, и 26 апреля в церкви почитается мученица Марфа Тестова.

Мужские именины 26 апреля

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем, к тому же весьма популярным. Однако покровителями носителей имени Егор остаются святые Георгии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет каждый из знаков Зодиака до конца этой недели согласно с прогнозом карт Таро.