Вырастить легко, а вот избавиться - проблема: эффективные лайфхаки, как вывести хрен с огорода

Бороться с этим растение довольно сложно

Вырастить хрен на своем огороде достаточно легко, ведь это растение совсем неприхотливое. А вот если вы захотите от него избавиться, то вам придется очень потрудиться. Все потому, что у хрена очень сильная корневая система.

Как отмечает портал prostoway, хрен тяжело вывести из огорода даже с помощью химических средств. Все потому, что его корневище разрастается не только в длину, но и в ширину.

Опытные огородники отмечают, что уничтожив верхнюю часть этого растения, вы все равно не избавитесь от хрена. Ведь его корни продолжат разрастаться и занимать все больше территории. Более того, корень может врасти так глубоко, что его трудно будет обнаружить. Что же делать?

Есть несколько способов, как вывести хрен: это можно делать механически, гербицидами и вытеснять другими культурами. Опытные дачники советуют делать все и сразу, ведь только так вы избавитесь от этого растения.

Также стоит отметить, что все корни нужно выносить за территорию участка, иначе они могут снова прорасти. Место среза листьев некоторые дачники посыпают солью и аммиачной селитрой, чтобы растение погибло.

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