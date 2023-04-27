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Таропрогноз на 28 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать восьмой день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать восьмой день апреля. Фото telegraf.com.ua

Многих могут ждать потери

В пятницу, 28 апреля, некоторые смогут реализоваться и добиться успеха в задуманном, однако других наоборот могут поджидать разочарования и печали.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка мечей, перевернутый Король кубков, Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка мечей

Второе название карты — Владыка печали. Обычно она предрекает драму, потери, тяжелый разрыв, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что в пятницу Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Император

Конец рабочей недели может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца 2023 года.

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