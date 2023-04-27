У кого День ангела 27 апреля: все именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В четверг, 27 апреля, отмечается День кадровика в Украине, Всемирный день тапира, День азбуки Морзе, День стерилизации бездомных кошек, День спасения лягушек, День рождения "памперсов". Кроме того, носители восьми имен празднуют в этот день свои Дни ангела.
Мужские именины 27 апреля
Азат, — это необычное для украинцев имя имеет древнеиранское происхождение и может быть переведено как "дворянин" или "свободный", "независимый".
Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".
Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".
Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым".
Иван, — имя еврейского происхождения, которое трактуется как "подарок Божий".
Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу".
Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".
Ян, — есть две основные версии происхождения имени. Согласно одной, оно имеет еврейские корни и значит "благословенный Богом", а согласно второй происходит от имени римского божества Януса.
Женские именины 27 апреля не отмечаются.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 7 вещей строго запрещено выбрасывать из дома, — согласно с народными приметами, это может отпугнуть удачу и деньги.