У кого День ангела 27 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 27 апреля, отмечается День кадровика в Украине, Всемирный день тапира, День азбуки Морзе, День стерилизации бездомных кошек, День спасения лягушек, День рождения "памперсов". Кроме того, носители восьми имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 27 апреля

Азат, — это необычное для украинцев имя имеет древнеиранское происхождение и может быть переведено как "дворянин" или "свободный", "независимый".

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым".

Иван, — имя еврейского происхождения, которое трактуется как "подарок Божий".

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Ян, — есть две основные версии происхождения имени. Согласно одной, оно имеет еврейские корни и значит "благословенный Богом", а согласно второй происходит от имени римского божества Януса.

Женские именины 27 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 7 вещей строго запрещено выбрасывать из дома, — согласно с народными приметами, это может отпугнуть удачу и деньги.